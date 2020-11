Coronavirus : Noël se fera avec moins d'invités pour 66% des Français

publié le 27/11/2020 à 17:30

À l'approche des fêtes de fin d'année et des réunions familiales et amicales qui viennent, la crainte d'une troisième vague de l'épidémie de Covid-19 augmente. Les rassemblements sur la voie publique seront interdits, mais le couvre-feu ne sera pas appliqué les soirées du 24 et 31 décembre et les Français auront le droit de retrouver leurs familles.

Une large majorité de personnes annoncent cependant que leur Noël se fera en plus petit comité qu'en temps normal. Deux personnes sur trois (66%) comptent en effet voir moins de personnes cette année, et 72% des individus interrogées affirment qu'ils respecteront les consignes gouvernementales.

C'est ce qu'indique le sondage d'Odoxa réalisé pour FranceInfo et le Figaro publié ce jeudi 26 novembre. Des célébrations pas comme les autres, qui ne satisfont pas entièrement la population. 78% des sondés sont "soulagés" de pouvoir fêter Noël malgré tout, mais le contexte sanitaire rend "triste" 56% des personnes interrogées, et une personne sur deux se décrit comme stressée.