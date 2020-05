Confinement : comment le sport s'est imposé dans les emplois du temps confinés

publié le 08/05/2020 à 17:51

"Avant, j'étais réputée pour ne pas faire de sport." Mais ça, c'était avant. Pendant le confinement, Pauline, 23 ans, a découvert les joies des courbatures et des séances de transpiration. Chaque jour, à 18h, elle se connecte sur Facebook avec ses amies pour des sessions de musculation. Elle qui était loin d'être une athlète, dit aujourd'hui être "au top de (son) assiduité".

Comme elle, le 19 avril, un sondage estimait que plus de la moitié des Français et Françaises avaient fait du sport depuis le début du confinement. Et ce, principalement par crainte de perdre la forme. Yoga, musculation, fitness... Les applications et programmes en ligne ont eu un certain succès auprès du public, celui-ci étant prié de respecter les règles de restrictions relatives aux sorties, et de pratiquer le sport en intérieur.



De nombreuses applications permettent de faire du sport à la maison Crédit : Pixabay

"Au début du confinement, une de mes amies qui va régulièrement à la salle de sport nous a préparé un programme", raconte Pauline à RTL.fr. Si elle a commencé par avoir du mal à se motiver, sa nouvelle coach a trouvé la parade. "Elle a décidé que tous les jours à 18h, on s'appellerait en visio via une conversation Facebook." Depuis, tous les soirs Pauline enchaîne les séries d'abdos et de squats entourée de ses amies. "Ça pose un cadre, ça aide de se dépenser un peu physiquement, je dors mieux le soir, et voir leurs têtes... Ça crée un peu de lien social", se réjouit-elle.

Pas de sport entre amies pour Bénedicte, mais des séances quotidiennes aussi. Tous les matins, cette professeure d'histoire-géographie se réveille et enchaîne avec une vidéo de "Gym Direct", un programme télévisé qu'elle suit sur YouTube. "Une de mes collègues n'arrêtait pas de nous en parler, et j'ai fini par y céder", raconte-t-elle à RTL.fr. Yoga, pilates, et renforcement musculaire : elle varie les activités. Sans oublier une heure de marche tous les deux jours "pour se rapprocher des 10.000 pas quotidiens"au sein du rayon de 1km à respecter.

Et en deux mois, Bénédicte, qui avait l'habitude de ne faire qu'une heure et demie de sport par semaine, voit la différence : "Je me sens mieux, je suis plus musclée. Et après le sport on se trouve vraiment dans un état d'esprit positif". Lucide, elle sait qu'elle aura du mal à tenir sa routine tous les jours une fois le travail repris le 11 mai prochain. "Après, je me dis que c'est possible peut-être deux-trois fois par semaine..."

Et après ?

D'abord, il faut préciser que les salles de sport resteront fermées le 11 mai. C'est pour cette raison que les séances de sport à distance sont un atout qu'il faut garder selon Karim Yameogo, coach sportif pour Co2 Training, une salle de coaching individuel qui propose des sessions de sport en ligne pendant le confinement.

S'il sera difficile pour beaucoup de personnes de garder l'habitude de séances de sport quotidiennes, il préconise une moyenne "d'une heure d’entraînement trois fois par semaine en respectant le temps de récupération, c'est-à-dire environ 24 heures, en fonction du type d'exercice". Il faut pour cela "recréer une habitude", explique-t-il, notamment en se bloquant un créneau horaire dans son emploi du temps.

Enfin pour celles et ceux qui ont abandonné la course à pied pendant le confinement, dû aux restrictions de déplacement, Karim Yameogo préconise de "reprendre progressivement, d'abord sur des périodes de 30, puis 40 à 50 minutes au fur et à mesure des jours pour éviter de se blesser." Surtout : il ne faut pas se réentraîner tous les jours. "On peut commencer une fois tous les deux jours, puis une fois sur deux, par exemple."