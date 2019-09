publié le 18/09/2019 à 19:00

Une discipline mixte sur le principe, mais presque exclusivement féminine dans les faits. Parmi les 2,5 millions de personnes qui pratiquent le yoga en France, la plupart sont des femmes. Pour permettre aux messieurs de s'essayer à cet art ancestral, plusieurs ateliers ont ouvert, en proposant un contenu adapté au public masculin.

"On met l'accent sur la force du haut du corps", affirme Adrien Matter, professeur dans l'un de ces nouveaux cours de yoga. Selon lui, c'est la partie qui "pêche un peu" chez les femmes. "Alors que les hommes sont plus à l'aise. Je vais les chercher dans une pratique comme les pompes, par exemple", ajoute-t-il.

Au contraire, certains élèves du cours d'Adrien Matter s'avouent volontiers moins à l'aise avec les exercices proposés dans les ateliers mixtes. "Toucher les pieds, c'est un univers lointain", admet l'un d'entre eux. "On va travailler jambe tendue (dans les cours mixtes) et nous on va se faire mal", ajoute un autre.

Une pratique vieille de 4.000 ans

Ce type d'enseignement du yoga s'impose donc comme une alternative idéale pour des hommes complexés par leur raideur et par certaines positions effectuées dans les ateliers plus "classiques". Pour le coach, aucun objectif ne semble insurmontable : "Je pense qu'une pratique intense ça casse les résistances mentales et donc c'est plus facile de rentrer dans des exercices de détente, ensuite", dit-il.

Une dimension mentale héritée des origines du yoga, en Inde il y a 4.000 ans. À cette époque il était d'ailleurs exclusivement réservé aux hommes. D'après les premières transcriptions du sanskrit, la définition même du terme signifiait "rejoindre", ou "unir". Il n'y a donc plus aucune raison pour que le yoga ne soit pas pratiqué par tout le monde.