publié le 29/03/2020 à 08:30

89% des Françaises et des Français comprennent les mesures de restriction relatives à la pratique sportive en raison du confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. 38% d'entre eux, contre 41% en temps normal, ont pratiqué une activité physique au moins une fois dans la semaine.

Musculation, fitness et gymnastique arrivent en tête des activités pratiquées (27%) devant randonnée, marche sportive et marche nordique (17%) puis course à pied (13%), yoga (11%) et danse (9%). 30% des sondés déclarent avoir chez eux un vélo d'appartement ou un tapis de course, 26% du matériel de musculation et 23% une table de ping-pong, un ballon ou tout autre article de sport à pratiquer dans un jardin.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama. Le sondage a été réalisé sur internet les mardi 24 et mercredi 25 mars 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en quatre points majeurs.

1. 89% comprennent les mesures de restriction sportive

Au moment où nous les interrogions, les Français entraient dans leur deuxième semaine de confinement. Les sorties sont réservées au strict nécessaire et s’ils étaient autorisés au début, les footings sont désormais tellement encadrés qu’il devient impossible de courir longtemps.

En large majorité, les Français ne contestent pas ces mesures. Près de 9 sur 10 (89%) d’entre eux affirment comprendre les mesures de restrictions relatives à la pratique sportive, en restant à proximité de son domicile et en limitant les distances. Il y a donc tout de même 11% de récalcitrants.

Confinement : 89% des Français comprennent les mesures de restriction sportive Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Quasiment autant de pratiquants hebdomadaires

Ces mesures ne les empêche pas de s’entretenir : les Françaises et les Français sont quasiment aussi nombreux qu’en temps normal à avoir pratiqué une activité physique ou sportive. Début février, 41% des Français affirmaient faire du sport au moins une fois par semaine. Depuis le début du confinement (soit une semaine), 38% de nos concitoyens en ont fait.



Les plus sportifs sont les jeunes (59% des 18-24 ans et 42% des 25-34 ans), les hommes (42%) et les CSP+ (49%). Les Femmes (35%), les 65 ans et plus (26%) et les habitants de la région parisienne (33%) ont en revanche fait moins d’exercice que la moyenne.

Confinement : quasiment autant de pratiquants sportifs hebdomadaires Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Musculation, fitness et gymnastique en tête

Le moyen qu’ont trouvé les Français pour maintenir une activité physique respecte parfaitement les consignes de confinement, puisqu’il se pratique à la maison. La part des Français ayant pratiqué de la musculation, du fitness ou de la gymnastique a doublé par rapport à la normale. 27% de nos concitoyens en ont fait contre 14% en temps normal.



Suivent le trio randonnée, marche sportive et marche nordique, en baisse de 3 points (17% contre 20% en temps normal), puis la course à pied, en légère hausse (13% contre 12%). La danse aussi permet à bon nombre de Français de se défouler : 9% contre 5% en général. Enfin, le yoga a séduit 11% de nos concitoyens depuis le début du confinement.

Confinement : musculation, fitness et gymnastique en tête Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Un Français sur deux dispose de matériel à la maison

Si certains exercices ne nécessitent pas de matériel particulier et que certaines méthodes permettent de multiplier les séries grâce à une simple chaise ou un tapis de sol, le matériel sportif permet aux plus fondus de ne pas abandonner leur pratique ou tout du moins de la faire varier. La moitié des Français (51%) dispose de ce type de matériel sportif.



En tête, les vélos d’appartement ou elliptique ou tapis de course sont présents chez 30% des Français. Vient ensuite le matériel de musculation comme des haltères ou des bancs, détenus par 26% de nos concitoyens. Enfin, les plus chanceux disposant d’un jardin peuvent toujours courir après un ballon, jouer au ping-pong ou au badminton. C’est le cas de 23% des Français.

Confinement : un Français sur deux dispose de matériel sportif à la maison Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama