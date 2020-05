Déconfinement : pourra-t-on faire son jogging librement à partir du 11 mai ?

publié le 29/04/2020 à 15:02

Parmi les nombreuses questions suscitées par le discours du Premier ministre Édouard Philippe devant l'Assemblée ce mardi 28 avril, figure celle de l'activité physique et plus particulièrement la pratique du jogging. À partir du lundi 11 mai, si les indicateurs permettent le déconfinement, les barrières géographiques et horaires vont être supprimées et vont donc permettre aux Français d'aller courir quand bon leur semble.

La seule limite réside dans le fait de rester à moins de 100 kilomètres de son domicile, puisqu'aucun déplacement au-delà de cette distance n'est autorisé, sauf pour des motifs familiaux ou professionnels impériaux.

Il faut également souligner que certaines pratiques sportives resteront proscrites après le 11 mai. Il s'agit des sports collectifs comme le football, le basketball ou le handball mais aussi les sports de contact comme la boxe. Les salles de sport restent également fermées jusqu'à nouvel ordre.

"Le sport est un enjeu de santé publique mais dans cette période particulière, je souhaite que la pratique reprenne de manière progressive pour limiter les risques de contamination", a précisé la ministre des Sports Roxana Maracineanu sur Twitter un peu plus tard.

Le ministère des Sports travaille avec les fédérations pour élaborer un guide des modalités des pratiques sportives, qui doit être disponible au cours de la semaine prochaine.