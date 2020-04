publié le 21/04/2020 à 15:00

Le confinement, prononcé officiellement le 17 mars dernier, bouscule les habitudes des Français. Parmi elles : le sport. Certaines activités sportives (natation, musculation en salles de sport, sport en équipe ou en plein air) ne peuvent en effet pas se pratiquer chez soi, seul. Alors comment les Français se sont-ils adaptés ?

Un sondage réalisé du 6 au 16 avril par Coachme sur 1.267 français âgés de 18 à 60 ans répartis sur toute la France révèle que 32% des Français font plus de sport qu'avant, 27% en font autant, et 41% en font moins qu'auparavant. La durée moyenne d'activité physique quotidienne est de 38 minutes.

Parmi les sports qui ont la côte durant ce confinement, on retrouve le fitness à la maison (pratiqué par 32% des français interrogés), la marche à pied (13%) et le yoga (8%), la musculation et la course à pied autour de son domicile (7%).

19% ne pratiquent aucune activité physique

Selon l'étude, certains résultats soulèvent un problème sanitaire, car 19% des français déclarent ne pratiquer aucune activité physique, ce qui pourrait avoir des conséquences sur leur santé.

En effet, l'Organisation mondiale de la santé recommande de pratiquer en moyenne 42 minutes d'activité physique par jour, et de ne pas descendre en dessous de 21 minutes quotidiennes.

Or, avec le confinement, les trajets sont quasi-inexistants et le manque de sport n'est donc pas compensé par une activité physique telle que la marche ou le vélo pour se rendre à son travail.