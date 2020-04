publié le 19/04/2020 à 08:30

53% des Français ont fait du sport depuis le début du confinement (+2 points par rapport à la dernière enquête), dont 37% de manière hebdomadaire. 59% des sondés craignent de perdre du poids durant cette période et 56% d'être moins en forme. Musculation, fitness et gymnastique sont les activités les plus pratiquées, notamment grâce à des exrcices disponibles en vidéo.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama. Le sondage a été réalisé sur internet le mardi 14 avril 2020 auprès d'un échantillon de 1.001 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous en trois points principaux.

1. 53% des Français ont fait du sport depuis le début du confinement

Confinés mais loin d’être inactifs : voilà comment nous pourrions résumer l’activité physique des Français depuis un mois. Ils sont en effet plus d’un sur deux (53%) à déclarer avoir pratiqué une activité physique ou sportive depuis le début du confinement. Cette

proportion est même supérieure de deux points avec ce que nous mesurions avant la pandémie de Covid-19.

Début février, 51% des Français déclaraient une activité sportive régulière. Nos concitoyens sont par ailleurs presque aussi assidus qu’en temps normal. Après une semaine de confinement, 38% des Français avaient fait du sport. Après un mois, 37% d’entre eux affirment faire du sport au moins une fois par semaine. Ils sont même 27% à en faire plusieurs fois. Ces niveaux sont à peine inférieurs à la pratique hebdomadaire d’avant confinement (41% début février).

Ces résultats masquent toutefois de fortes disparités. Seuls 42% des 65 ans et plus et 44% des ouvriers ont fait du sport depuis un mois contre 69% des cadres. Les ruraux sont aussi privilégiés : 60% d’entre eux ont fait du sport contre seulement 41% des habitants de l’agglomération parisienne.

Confinement : 53% des Français ont fait du sport depuis le début Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Des motivations assez concrètes

Les motivations des Français sont assez concrètes. Bien sûr, le sport est un plaisir pour beaucoup, et en période de confinement cela occupe le temps. Mais bon nombre d’entre eux craignent surtout que le confinement ne les affecte physiquement. Ils sont ainsi 59% à nous confier craindre prendre du poids pendant cette période et 56% craignent d’être moins en forme.

Pour certains Français, le confinement est même aussi un mal pour un bien. 34% d’entre eux affirment en effet qu’il leur donne envie de reprendre le sport ou d’en faire davantage. Pour d’autres, c’est même l’occasion de découvrir de nouvelles activités : 17% des Français déclarent avoir découvert des activités sportives qui leur plaisent pendant ce confinement.

Confinement : les motivations des Français pour faire du sport assez concrètes Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Les activités sportives d’intérieur ont la cote...

Depuis un mois, tous les clubs de sport ont fermé leur porte. La Fédération française de football vient d’annoncer la fin des championnats amateurs et la plupart des fédérations n’envisagent pas de reprise avant septembre. Pour faire du sport, les Français doivent donc se débrouiller seuls, ou presque.



Si 22% des Français ont effectué un ou plusieurs footings depuis un mois, nos concitoyens se tournent surtout vers des activités d’intérieur et plus particulièrement vers la musculation, le fitness ou la gymnastique. 36% des Français ont pratiqué l’une de ces activités depuis le 17 mars.



Les jeunes (61% des 18-24 ans et 53% des 25-34 ans) et les cadres (50%) en sont les plus grands adeptes. Le yoga séduit aussi bon nombre de Français : 13% d’entre eux en ont fait et plus particulièrement les cadres (25%), les 25-34 ans (22%) et les femmes (17%). Enfin, certains français dansent pour se dépenser (8%).

Confinement : les activités sportives d'intérieur ont la cote Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. ... notamment grâce aux vidéos en ligne

Les Français ayant pratiqué l’une de ces activités d’intérieur connaissaient déjà des exercices (81%). Mais ils se tournent aussi vers des supports avec des cours en vidéo. 58% d’entre eux utilisent ces supports visuels pour pratiquer une activité physique d’intérieur.



Dans le détail, les sportifs d’intérieur se tournent d’abord vers les "youtubeurs" et influenceurs (35%) et vers les émissions de télévision dédiées, en direct ou en replay (31%). Des initiatives en séduisent aussi certains : 17% des sportifs d’intérieur suivent les conseils de sportifs de haut niveau confinés chez eux.



Les "challenges", tantôt proposés par ces derniers, tantôt par des anonymes, deviennent viraux et de nombreux Français s’y essaient. C’est le cas de 13% des sportifs d’intérieur.

Confinement : les supports utilisés pour faire du sport à la maison Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama