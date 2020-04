publié le 03/04/2020 à 08:39

"Le virus ne part pas en vacances." C'est le mantra répété par le gouvernement depuis quelques jours, alors que la zone C s'apprête à entamer la première semaine de vacances de printemps ce vendredi 3 avril. Anticipant une augmentation du nombre de tentatives de violations des mesures du confinement, Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur a indiqué sur RTL que les contrôles seraient renforcés : 160.000 policiers et gendarmes seront déployés sur le territoire dès vendredi 3 avril.

Même en période de vacances scolaires, "on ne peut pas quitter son domicile pour se rendre dans un lieu de villégiature ou dans une résidence secondaire", a rappelé le secrétaire d'État. Braver cette interdiction constitue une infraction qui si elle est récidivée, peut mener à une peine de 6 mois de prison et 3.700 euros d'amende. Les vacanciers téméraires qui seraient attrapés sur leur trajet seront priés de retourner à leur domicile. Et pour celles et ceux qui voudraient tenter leur chance en repoussant leur départ : "Les contrôles se poursuivront la semaine prochaine", a insisté Laurent Nunez, y compris la nuit.

En cas de contravention, "ce sont évidemment les adultes qui seront verbalisés" et non les enfants, a expliqué Laurent Nunez. Contrairement à une infraction routière, pour laquelle seul le conducteur est sanctionné, "l’ensemble des personnes (adultes) dans le véhicule seront verbalisées". La violation des mesures du confinement "est une infraction d'une autre catégorie", a justifié Laurent Nunez.