publié le 03/12/2018 à 08:33

Deux jours après les violences survenues à Paris et en régions au cours des manifestations des "gilets jaunes" samedi 1er décembre, certaines "fake news" et théories du complot prospèrent dans la confusion qui a régné au cours de cette journée-là. Invité de RTL ce lundi, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, répond aux questions des auditeurs et internautes de RTL.



Pour l'un d'eux, Denis, c'est la police qui a provoqué les manifestants et donc conduit aux heurts et violences vus sur les nombreuses images. Un fait que Laurent Nunez réfute avec fermeté. "Il n'y a pas eu de provocation. La police, samedi, elle était en train de protéger, d'accueillir les manifestants sur les Champs-Élysées", répond-il. "C'est presque insultant pour le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur que je suis d'entendre des choses comme ça", poursuit Laurent Nunez.

"Le rôle de la police républicaine, le rôle des gendarmes, c'est au contraire d'encadrer les manifestations, permettre la liberté d'expression", rappelle le secrétaire d'État, selon lequel samedi 1er décembre sur les Champs-Élysées, ce sont des groupes qui "se sont projetés sur le barrage", des "centaines d'individus" qui "ont jeté des projectiles".