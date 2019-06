Chirurgie esthétique : les hommes ont de plus en plus recours au bistouri

publié le 23/06/2019 à 11:43

Liposuccion, rhinoplastie, injection antirides... La chirurgie esthétique n'est plus taboue pour la gent masculine, à une époque où la "prime à la beauté" sévit sur les réseaux sociaux - nouveau baromètre de la popularité -, mais aussi dans le domaine professionnel.

Selon plusieurs études marketing relayées par L'Express, les vendeurs considérés comme beaux seraient plus performants, car plus convaincants à l'égard de la clientèle. L'observatoire des discriminations affirme par ailleurs que les employeurs n'hésitent pas à écarter des CV avec une photo qui n'est pas séduisante et que les salariés attractifs physiquement sont mieux payés que les personnes considérées comme plus "laides".

Cette prime à la beauté est effrayante et détestable, mais c'est malheureusement une réalité. Elle est une des explications du succès de la chirurgie esthétique chez les hommes.

L'homme, une femme comme les autres

L'enjeu est en effet de rester beau et compétitif. Un phénomène qui pèse d'autant plus que l'espérance de vie s'allonge et que l'on vieillit mieux qu'avant. Atteindre le troisième âge ne signifie pas qu'il faille tirer un trait sur sa vie sexuelle. Il faut prolonger le plaisir, et, pour ce faire, il faut mettre toutes les chances esthétiques de son côté. C'est pour cela que l'homme va de plus en plus chez le chirurgien. "Nous avons de plus en plus d'hommes dans nos cabinets (...) C'est un geste qu'ils font avant tout pour eux", reconnaît sur notre antenne le docteur Olivier Claude, chirurgien plastique à Paris.

Et à quelques détails près, l'homme est une femme comme les autres. Le mâle est très demandeur d'injections de botox pour faire disparaître les rides du front, l'opération des paupières est également très appréciée et le lifting a le vent en poupe, pour retendre les muscles et la peau du visage.

Petite particularité chez les patients masculins : ces derniers demandent à ce que l'opération ne se voit pas. Ils expliquent à leur chirurgien vouloir aller au travail dès le lendemain en paraissant simplement plus en forme. Les femmes semblent avoir moins de tabous sur ce genre de sujets.