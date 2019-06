publié le 02/06/2019 à 11:38

C'est une attitude qui se répand de plus en plus. Alors que les sites spécialisés se multiplient sur Internet, de nombreux outils se répandent également afin de prévenir de potentielles maladies et autres problèmes de santé. Des "gadgets" qu'ils faut parfois prendre avec des pincettes.



En effet, avec le développement de l'autosurveillance médicale de nombreuses fausses bonnes idées sont apparues. Alors, quelles sont les arnaques à éviter ? Prenez les troubles du rythme cardiaque par exemple, il existe des applications qui proposent de les dépister avec le smartphone. Mais ne vous laissez pas abuser, cela est simplement un pulsomètre qui informe sur le nombre de battements par minute. Rien de plus.

Plus dérangeant, les auto-tests du dépistage du cancer. Il en existe deux à l’heure actuelle : le cancer de la prostate et le cancer colorectal. Là encore prudence sur les résultats obtenus...

Enfin, il existe certains domaines où on ne peut pas se passer des avis médicaux et des consultations chez le médecin. C’est le cas pour le cholestérol, la maladie de Lyme ou encore les tests d’allergie. Pour le cholestérol par exemple, il existe deux auto-tests. Mais ils ne sont pas assez précis contrairement à celui réservé aux professionnels de la santé. Alors, on oublie ces tests, même s’ils sont vendus en pharmacies.

Trois auto-tests validés

En revanche, trois auto-tests ont été validés par l'académie de pharmacie. Il s'agit de l'auto-test VIH, qui permet de savoir si vous êtes séropositif, l'auto-test tétanos, qui permet de savoir si on est à jour sur la plan vaccinal et l'auto-test urinaire, qui permet de dépister les infections urinaires et la présence de protéines dans les urines qui peut être le signe de diabète ou d'insuffisance cardiaque.



Tout un tas d’autres produits, pour le sommeil, les intolérances alimentaires ou encore le poids, existent. Si tout n'est pas à jeter, la prudence est donc de mise.