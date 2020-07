Roussillon : les abricots rouges, la cargolade et les anchois !

publié le 13/07/2020 à 16:10

Nous sommes en Occitanie, région qui compte 13 départements allant de la Lozère aux Hautes Pyrénées. Ce qui n’est pas négligeable pour une région qui est aujourd’hui plus grande que l’Irlande. La 2ème plus grande région française, et la 4ème région touristique de France...Et en fait il est relativement facile de délimiter le Roussillon. C’est une ancienne province qui faisait partie du Royaume de Majorque et de la couronne d’Aragon avant d’être cédé au royaume de France en 1659.



L'évidence : Les fruits d'été

Les abricots rouges du Roussillon : ils deviennent célèbres après que Curnonsky les ais référencé parmi ses trésors gastronomiques français. Fruit de bouche, en conserve, en confiture. Il accompagne aussi parfaitement un filet mignon de porc.

Achetez-les murs à point, au toucher ils doivent être souples mais pas mous et bien colorés. Trop clairs ils seront acides. Les fruits sont fragiles ils doivent être consommés dans les 3 jours suivant l'achat au frais en évitant le réfrigérateur. On peut en faire des conserves des confitures et les faire sécher.

Le choix de Luana : La crème catalane

Luana Belmondo, nous donne sa recette de la crème catalane.

La surprise : La cargolade

Nous donnons la parole au restaurant "Le Petit gris" à Tautavel, à côté de Perpignan, qui propose des spécialités catalanes et méditerranéennes: cargolades, viandes grillées dans la cheminée aux ceps de vigne !

L'ambassadeur : Pascal Borrell

Chef étoilé au guide Michelin, Pascal Borrell, est chef du Restaurant LE FANAL, à Banyuls sur mer entre Perpignan et Collioure. Une cuisine entre terre et mer, il nous donne une recette de beignets d'anchois frais !

Le défi frigo

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !

