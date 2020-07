Béarn : Garbure, Poule-au-pot et vin de Jurançon... les recettes de RTL vous régale

publié le 10/07/2020 à 13:21

Aujourd'hui on part direction les Pyrénées à la découverte des richesses culinaire et culturelles du Béarn. Un territoire riche en histoire, puisque durant la Guerre de Cent Ans, un certain Gaston Fébus se proclama roi du Béarn, et par le jeu des alliances, le pays devint Navarre. C'est ainsi que naquit en 1553 à Pau un enfant qui devint Henri III de Navarre avant d’être couronné roi de France sous le nom d’Henri IV.

Le Béarn c'est également des paysages époustouflants : du boulevard des Pyrénées, qui offre une vue imprenable sur la chaîne de montagne, à la Vallée d’Ossau qui monte vers le site du Lac d’Artouste, c'est un bonheur pour les yeux. Le Béarn c'est aussi la terre des gaves, des torrents pyrénéens, des châteaux, des cités médiévales et des produits surprenants.

Au menu du jour, on déguste le plat emblème du Béarn : la poule-au-pot. Pour accompagner ce plat on déguste un vin de Jurançon, et on parle bien évidemment de la garbure.

L'évidence : la Poule-au-pot

Le roi Henri IV établit et démocratise la poule-au-pot au début du XVIIème siècle comme réponse aux famines issues des guerres de religions.

La poule au pot c'est un plat simple d'une grande finesse, qui évoque des arômes de volailles mêlées d’herbes aromatiques et de plantes potagères, une chair blanche parfumée, des légumes fondants, un bouillon aux saveurs exquises et fines.

Le choix de Luana : La Sbriciolata

Luana Belmondo, inspirée par le gâteau "Le Russe" de chez Artigarrède, nous présente sa recette de la sbriciolate.

La surprise : Le vin de Jurançon

Camille Laplume du Clos Laplume, situé sur les coteaux de Monein nous parle des particularité du vin du Jurançon.

L'ambassadeur : Gaby Regagnon, le roi de la garbure

Dans son restaurant, le Café des sports, Gaby Regagnon propose l'une des meilleures garbures du Béarn. Il nous parle des secrets de cette recette traditionnelle.

