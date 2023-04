En pleine bataille des retraites, le leader de la CFDT Laurent Berger a annoncé sa démission le 21 juin prochain. L'actuelle numéro 2 du syndicat réformiste, Marylise Léon, devrait lui succéder. Peu connue du grand public, elle a pourtant toujours été en première ligne des manifestations, juste à côté de Laurent Berger. Marylise Léon, qui devrait devenir la deuxième femme à la tête de la CFDT après Nicole Notat (1992-2002), est chargée de dossiers stratégiques comme l'assurance chômage et des relations intersyndicales. Ses paires la décrivent comme une syndicaliste opiniâtre et volontaire. Laurent Berger la qualifie de "dynamique", avec "une compréhension fine du monde du travail".

Passée par une société d'autoroute au début de sa carrière, cette femme de 47 ans est spécialiste des questions liées aux nouveaux métiers, comme les chauffeurs-livreurs des plates-formes. Sensible aux questions environnementales et féministes, elle a été responsable sécurité environnement pour un cabinet de conseil pendant plusieurs années.



Dans la même ligne que Laurent Berger sur les retraites

Appréciée de la base, elle est élue secrétaire générale adjointe à plus de 97% en 2018. Dès lors, le gouvernement peut-il espérer un infléchissement de la position du premier syndicat de France sur la question des retraites avec sa désignation ? La réponse est non : c'est elle qui représente la CFDT aux intersyndicales depuis le mois de janvier. Dans la revue Syndicalisme Hebdo, Marylise Léon appelle d’ores et déjà à une mobilisation historique le 1er mai.

