Quelles que soient les décisions du Conseil constitutionnel, vendredi 14 avril en fin de journée, la contestation contre la réforme des retraites devrait se poursuivre. Les autorités redoutent dès vendredi soir des manifestations spontanées. De leur côté, les syndicats ont déjà donné rendez-vous aux Français le 1er mai pour une mobilisation unitaire. Une image d'unité rarement donnée lors de la fête du Travail, la CFDT faisant habituellement bande à part.

Ces 1er mai unitaires se sont toujours produits quand les partenaires sociaux ont voulu montrer un symbole fort, avec notamment la crainte pour la cohésion de la démocratie ou pour le socle républicain. C'était par exemple le cas lors de la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour de la présidentielle de 2002.

Des motifs d'unité divers ces dernières années

En 2012, l'unité syndicale visait davantage à contester le bilan de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Puis en 2009, ils avaient manifesté ensemble après la crise des "subprimes", avec un chômage qui avait fortement progressé de 7 à 9% en un an.

Dix ans plus tard, en 2019, des défilés unitaires avaient eu lieu dans plusieurs villes, mais sans appel national. Cette année-là, de nombreux mouvements s'étaient rejoints lors du 1er mai, notamment les "gilets jaunes" et les défenseurs du climat. L'exemple le plus ancien remonte à 1936, quand les syndicats et les partis de gauche s'étaient unis juste avant les législatives qui avaient porté le Front populaire de Léon Blum au pouvoir.



À écouter également dans ce journal

Inflation. Les prix de l'alimentaire ont continué de flamber, avec une hausse de 16% en un an selon l'Insee. L'inflation générale est de 5,7%, un peu plus qu'escompté. À l'inverse, la hausse des prix de l'énergie a fortement ralenti (4,9% en mars après 14,1% en février.

Smic. Le Smic augmentera "d'un peu plus de 2%" au 1er mai, a annoncé Élisabeth Borne ce vendredi 14 avril. Selon le cabinet du ministre du Travail Olivier Dussopt, la hausse sera de 2,19%. Le Smic net mensuel sera ainsi revalorisé de 30 euros à 1.383 euros pour un temps plein de 35 heures.

Affaire Christophe Galtier. Une enquête préliminaire a été ouverte pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion" après les accusations visant l'ancien entraîneur de Nice Christophe Galtier. L'actuel coach du PSG est accusé de racisme contre une partie des joueurs niçois dans un mail de l'ancien dirigeant du Gym, Julien Fournier.

