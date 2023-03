INVITÉ RTL - Réforme des retraites : "Il n'y a pas eu une réunion", répond Berger à Dussopt

"Si on veut calmer le jeu, il faut parler du sujet des retraites", affirme ce vendredi 24 mars sur RTL Laurent Berger, au lendemain d'une nouvelle journée de manifestations qui a vu naitre des débordements dans certaines villes en France. Le ministre du Travail Olivier Dussopt avait indiqué la veille sur RTL avoir "des contacts informels et discrets", avec les organisations syndicales. "Cela permet de mieux comprendre les positions des uns et des autres", a-t-il expliqué sans donner plus de détails sur le contenu de leurs échanges.

"La dernière fois que je l'ai eu par SMS, c'était il y a un peu plus d'une semaine", rétorque Laurent Berger qui affirme "ne pas avoir eu Olivier Dussopt", après les violences en marge du mouvement contre la réforme, mais "un conseiller de l'Élysée".

"Le problème n'est pas de se parler ou non, entre le 10 janvier et aujourd'hui, il n'y a pas eu une réunion où le ministre du Travail, la Première ministre ou le président de la République aient reçu les représentants syndicaux. Ça ne s'est jamais vu. C'est le moment pour dire 'on fait une pause'. Il faut donner un signal au monde du travail", ajoute le patron de la CFDT.

