Canicule : peut-on faire cuire un œuf sur le bitume ?

La France vit un intense épisode caniculaire avec 50 départements placés en vigilance orange ce lundi 21 août. Des températures maximales jusqu'à 41°C ont été observées par endroits, de quoi se poser la question suivante : "Fait-il assez chaud pour cuire un œuf à même le sol ?". Pour y répondre, la rédaction de RTL a pris la direction Toulouse où les 35°C ont été dépassés.

Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous avons choisi un sol extrêmement chaud : 64°C selon le thermomètre laser. Deux types de cuisson seront essayés : un premier œuf est cassé dans une poêle posée au sol et le second est déposé directement sur le bitume. L'expérience démarre à 15 heures, sous une chaleur étouffante. "On a l'impression que le jaune a pris un peu", juge un passant après une heure et demie de cuisson. Un échec cuisant, le jaune s'est asséché et le blanc est toujours gluant.

"Il faudrait dépasser les 70°C pour que ce soit une cuisson uniforme", explique Simon, chef dans un restaurant toulousain. "Tout dépend des conditions. S'il y a du vent, ça va faire redescendre la température de l'œuf et ça prendra beaucoup plus de temps". Ne manquaient que quelques degrés à l'expérience, mais aussi un peu de patience et une cuisson constante pour que celle-ci porte ses fruits.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info