Une vague de chaleur va toucher la France la semaine prochaine avec des températures pouvant atteindre les 40 °C dans la vallée du Rhône et sur le Midi méditerranéen. En cause : un dôme de chaleur - un terme popularisé en 2021 lorsque des températures ont frôlé les 50°C au Canada - qui va se former au-dessus du pays.

Cette vaste zone anticyclonique va emprisonner l'air déjà chaud et le réchauffer par compression, "un peu comme dans une serre", a relevé La chaîne météo. "La chaleur du sol n’ayant nulle part où aller, l’air qui se trouve à l’intérieur continue de se réchauffer".

La durée d'un dôme de chaleur "peut varier de quelques jours à plusieurs semaines", précise le site. Ceci dépend de "l'intensité des hautes pressions et des systèmes météorologiques environnants pouvant aider à dissiper ou à renforcer le dôme". Cette situation devrait durer, selon les services météo, jusqu'au milieu, voire à la fin de la semaine prochaine.

Au-delà d'une hausse des températures, d'autres effets se feront ressentir : une dégradation de la qualité de l'air - la pollution peut s'accumuler - ou encore une aggravation de la sécheresse alors que de nombreux zones se trouvent en situation de "crise" sécheresse.

