Comment les campings affrontent la canicule ?

Comment les vacanciers se préparent aux fortes chaleurs ? Près d'Albi, dans le camping des Pommiers d'Aiguelèze, 38°C sont attendus, samedi 19 août. Sur place, personne ne semble appréhender cette canicule et les mobil-homes sont climatisés. "On visite le matin, on va à la piscine l'après-midi. Tout va bien", a assuré Marie-Pierre, une vacancière.

Elle et sa fille, Manon, n'ont pas l'intention de modifier particulièrement leurs activités si les températures augmentent, sauf de "rester au frais l'après-midi". Pour les vacanciers qui dorment sous la tente, la canicule est nettement moins supportable. "C'est la première fois que je vois les bonbons des filles fondus", a confié Philippe.

Une touriste, sensible aux fortes chaleurs, a décidé d'aller visiter une grotte durant l'après-midi. D'autres cherchent la fraîcheur autour d'une glace. En dehors des hébergements climatisés, la piscine reste souvent le bon plan. "Toujours dans l'eau quand il fait chaud", s'amuse un homme. Avec la chaleur, la piscine est ouverte plus longtemps, jusqu'à 22h le soir, contre 20h en temps normal.

