Camping : la disparition des emplacements nus inquiète les aficionados du camping traditionnel

La querelle entre les anciens et les modernes se joue entre la tente et le bungalow. Planter sa tente au bord d'une plage en France, serait-ce devenu une image d'Épinal ? Peut-être bien. En quelques mois, Olivier Lemercier, gérant du collectif Sauvons le vrai camping, a réussi à collecter plus de 30.000 signatures .



"Le sujet, c'est tout simplement la disparition des emplacements nus dans les campings. Il faut mettre fin à cette dérive ou plus exactement mettre en place un plancher ou un plafond pour faire en sorte que ces emplacements ne disparaissent pas totalement dans quinze ans", demande Olivier. "Pour un emplacement nu, on arrive avec son toit, donc ça peut être une tente, une caravane, un camping-car ou un van aménagé. Pour un emplacement équipé, on arrive avec ses valises où le toit est déjà présent, ça peut être un mobil-home, un chalet, un hébergement insolite..." a-t-il détaillé.

La disparition des emplacements nus s'explique par la rentabilité plus élevée d'un emplacement équipé. "Un mobil-home est de cinq, à dix, à quinze fois plus rentable pour un gérant de camping qu'un emplacement nu sur lequel on met simplement une tente", indique Olivier Lemercier. En 2011, 29% des emplacements de camping étaient réservés aux mobil-homes. En 2021, la proportion est passée à 46% et en 2022 à 49%. "Sur la dernière année, on a perdu 3% d'emplacements nus, donc si on continue comme ça, dans 15 ans, il n'y en a plus".



L'emplacement nu a la cote chez les vacanciers

Pourtant, avec l’inflation, les sardines n'ont pas dit leur dernier mot. Il faut savoir qu'un emplacement nu, c'est beaucoup moins cher qu'un emplacement équipé et ça reste le moyen le plus économique pour se loger en toute liberté.

Les vacanciers réservent aujourd'hui plus les emplacements pour toiles de tente que pour des mobil-homes. "On sent que les clients recherchent les prix bas, ils font plus de camping que d'habitudes, achètent sans doute des tentes ou ressortent celles qu'ils avaient dans le grenier et c'est pour ça que l'emplacement nu fonctionne bien," explique l'expert.



Autre nouveauté cette année, comme la rentrée scolaire est programmée pour le 4 septembre, les Français avec le budget le plus serré réservent en masse la dernière semaine d'août. "La dernière semaine d'août est celle qui est la plus plébiscitée parce que c'est la moins coûteuse. On sent que beaucoup de familles font l'effort de cette dernière semaine d'août, donc il va falloir se dépêcher pour faire la rentrée juste derrière, mais ça permet d'économiser un petit peu de sous", conclut-il.