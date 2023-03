VIDÉO - "Arnaques !" : ils sont contraints de vivre dans un mobil-home après s'être fait arnaquer

Ce vendredi soir sur M6, les équipes de Julien Courbet se sont penchées sur les victimes d'arnaques immobilières. On retrouve notamment Loïc et Eloise à Plaintel en Bretagne, qui ont payé un promoteur immobilier pour un logement inachevé. À l'étage, ils nous font découvrir des erreurs de conception incroyables.

"C'est pas du tout la maison dont on rêve et c'est pas ce qu'on nous a vendu non plus", disent-ils. Alors qu'ils devraient profiter de leur grande maison de 132m2, Loïc et Eloise sont contraints de cohabiter dans un petit mobil-home avec leurs quatre enfants âgés de 13 mois à 14 ans. "Ici, on vit à six dans 20 mètres carrés, pour nous c'est insupportable", expliquent-ils.

"Une situation difficile à vivre également pour Aloïs, leur fils aîné : "C'est chiant, je n'ai pas d'autres mots. Je me sens triste". Pour constater les malfaçons, les équipes d'Arnaques ! ont missionné un expert en bâtiment.

Arnaques !, à retrouver ce vendredi à 21h10 sur M6, ou en replay sur 6play.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info