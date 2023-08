Vacances d'été : le nouveau business des "vacances spirituelles"

Les vacances évoquent avant tout le repos, le dépaysement et le changement d'air. Pourtant, certains vacanciers recherchent davantage qu'une pause ou un simple changement de rythme et se tournent vers des voyages ou retraites dites "spirituelles". Loin d'être uniquement à connotation religieuse, il existe désormais une variété de formules.

"Les vacances spirituelles sont un moment pour soi, qui fait voyager le corps mais aussi l'esprit", explique Gaspard Dubois, directeur d'une agence de voyages spirituels. "On vit dans une époque où tout doit être fait rapidement et cela nuit à notre bien-être. Les voyages que l'on propose permettent de vraiment déconnecter, de se découvrir et tout simplement prendre soin de soi !"

Visites de monastères japonais, cures ayurvédiques en Inde ou encore séjour de méditation dans le désert, ces séjours sont ouverts à tous, y compris aux débutants. L'agence de Gaspard Dubois fait voyager entre 300 et 400 personnes chaque année : "Même si on accueille beaucoup de nouvelles personnes ces derniers temps, on a la chance d'avoir une communauté très fidèles qui apprécient découvrir différentes destinations, à travers des expériences fortes."

