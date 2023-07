La Baule : le camping municipal transformé en village pour travailleurs saisonniers

L'ancien camping municipal du Bois-d'Amour s'est transformé en village pour travailleurs saisonniers. Sous les pins, plus de toile de tente, mais des logements modulaires pour deux ou quatre personnes meublés et équipés d'une vingtaine de mètres carrés avec kitchenette et salle d'eau. Ici, loge une cinquantaine de saisonniers : serveurs, cuisiniers, animateurs, ou encore des vendeurs. Oscar, 18 ans, serveur tout l'été dans un restaurant de plage à la Baule, est ravi d'être logé ici : "C'est notre employeur qui nous a proposé le plan, je suis avec un collègue. C'est un peu petit, mais c'est normal, ce sont des logements comme ça, mais c'est tout neuf.

Chaque saisonnier paie 275 euros par mois. Certains employeurs prennent la moitié ou la totalité du loyer. Victor, 28 ans, second de cuisine dans un restaurant, vient travailler tout l'été à La Baule. Le jeune homme a négocié le logement dans son contrat de travail, sans cela, impossible de se loger : "C'est mon patron qui m'a logé, c'était dans l'intitulé du poste et c'est lui qui m'a proposé le logement ici. Lui, comme moi, on vient d'assez loin, donc ça permet de ne pas se loger à un prix exorbitant, surtout dans une station balnéaire comme La Baule. C'est une chouette initiative, car il y a tous les saisonniers du coin, donc on peut échanger et faire des rencontres".

Le jeune homme loge dans ce bungalow au camping municipal transformé en village pour travailleurs saisonniers. Crédit : Mathieu Lopinot

Les employeurs également gagnants

Mais cela est également un bon plan pour les employeurs, surtout que cette année, ils ont du mal à trouver des saisonniers. Alors quand ils proposent un logement aux candidats, c'est un plus. Bérénice tient une boulangerie en centre-ville de La Baule, elle a besoin de huit saisonniers cet été : "Ça nous dépanne, car on a des saisonniers qui sont là pour deux mois, qui sont bien logés, et qui sont disponibles toute la saison. Cela m'a permis d'avoir une saisonnière en plus. Soit on verse le loyer, et on le déduit du salaire, soit c'est le saisonnier qui verse directement."

Pour Franck Louvrier, maire Les Républicains de La Baule, c'est une double opération : réhabiliter le camping municipal qui était à l'abandon, et répondre à la problématique de logement des saisonniers : "On avait ce camping municipal qui n'était plus adapté aux évolutions de la demande des campeurs, donc on a pris la décision, avec le Conseil municipal, de le transformer en logements pour les saisonniers. Comme le foncier est cher, il est difficile de trouver des logements abordables pour les saisonniers. Ce que l'on souhaite, c'est que les professionnels du tourisme puissent ouvrir tous les jours de l'été, ce qui n'a pas été le cas l'été dernier. On veut que les vacanciers qui viennent à La Baule puissent avoir des offres 7/7 jours. Il faut optimiser notre saison estivale."

D'autres bungalows seront installés pour passer de 60 à 80 places disponibles. À la rentrée, pour l'hiver, ces hébergements seront proposés aux ouvriers étrangers des chantiers nautiques de Saint-Nazaire.