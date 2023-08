Les infos de 5h - Météo : le vent prévu ce mercredi pousse les vacanciers à s'organiser

C'est un temps atypique pour un mois d'août : le vent va souffler très fort ce mercredi 2 août sur une grande partie nord de la France. Si Météo-France ne parle pas de tempête, il s'agit tout de même de vent froid, particulièrement inhabituel à cette période de l'année. Des rafales de 70 à 80 km/h sont attendues dans les terres, et pourraient dépasser les 100 km/h sur les côtes de la Manche et sur le littoral breton.

Au camping du Letty à Bénodet, au sud de Quimper (Bretagne), les vacanciers prennent leurs précautions. "On a évité de se mettre sous des grands arbres, et on s'est mis dans le sens du vent, on a fermé les stores", explique Alain au micro de RTL. D'autres protègent leur caravane avec les moyens du bord.

À la réception, Ludivine est aux petits soins pour ses clients : "On a eu une personne qu'on devait placer sur un emplacement avec un arbre, ça ne lui convenait pas, donc a fait en sorte de lui trouver une autre place", raconte-t-elle. Certains commerçants ont même sortis la collection d'hiver, à défaut de vendre des maillots de bain.

À écouter également dans ce journal

Donald Trump inculpé - L'ancien président des États-Unis fait face à sa troisième inculpation. Il est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats des élections présidentielles de 2020. Une première comparution est déjà prévue ce jeudi.

Mondial féminin de football - Les Bleues affrontent ce mercredi le Panama en Australie. Un match nul suffirait à les qualifier pour les huitièmes de finale, ce qui paraît faisable près leur victoire contre le Brésil. Une rencontre à suivre en fil rouge sur RTL à partir de 12h.

Bronchiolite - La première cause d'hospitalisation des bébés pourrait être bientôt combattue : Sanofi s'apprête à commercialiser