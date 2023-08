Pass'Sport : comment obtenir cette aide pour la rentrée ?

Le Pass'Sport est une aide de l'État. Il s'agit d'une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant ou jeune adulte. Elle permet de financer tout ou partie d'une inscription dans une association sportive et est reconduite pour la saison 2023-2024.

Peuvent bénéficier du Pass'Sport les jeunes de 6 à 17 ans dont les parents touchent l'allocation de rentrée scolaire (ARS), ceux de 6 à 20 ans qui perçoivent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Les personnes de 16 à 30 ans bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les étudiants boursiers et les bénéficiaires d’une aide annuelle du Crous de moins de 28 ans ont également droit à cette aide.



Le Pass'Sport peut être utilisé dans un club affilié aux fédérations sportives agréées par le ministère des Sports ainsi que dans les associations agréées Sport ou Jeunesse et Éducation Populaire. Nouveauté cette année, l'aide financière permet d'adhérer à une structure des loisirs sportifs marchands, telle qu'une salle de fitness, une salle d'escalade, une patinoire…



Les jeunes pouvant bénéficier du Pass'Sport recevront un mail du ministère des Sports avec leur code unique à compter du 28 août. Ce code est à présenter dès leur inscription dans la structure sportive de leur choix. Pour la saison 2022/2023, plus d'1,2 million de jeunes ont profité de ce dispositif. Les fédérations françaises qui ont reçu le plus d'inscriptions sont celles de football, de basketball et de judo (ou disciplines associées).

