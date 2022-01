Les parents vont devoir préparer pique-nique et goûter pour leurs enfants à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Une galère de plus dans la pagaille générale provoquée durant cette rentrée de janvier, suite à la très forte reprise épidémique.

"Une adaptation un peu particulière parce qu'il va falloir produire des repas froids, c'est un peu limite", raconte, au micro de RTL, la mère d'un des élèves concernés par cette fermeture temporaire.

Un tiers des agents municipaux sont malades ou cas-contact à Montreuil, il est donc impossible d'assurer le service de cantine. Pour Soraya, la mère d'un autre élève, ce week-end du 8 janvier rimera avec organisation. "On va regarder ce qu'on peut lui faire manger sans que cela soit uniquement des sandwichs tous les jours", explique-t-elle.

Au-delà de la cantine, la plus grande crainte des parents est désormais une fermeture de la classe à cause de la hausse des contaminations. Pour éviter cela, le ministère de l'Éducation a adapté son protocole sanitaire.

Dorénavant, si votre enfant a été testé positif au coronavirus, il n'aura plus besoin de faire un test pendant deux mois et pendant ce temps-là, il ne sera plus considéré comme cas-contact.

