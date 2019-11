Alerte sur le climat : les gaz à effet de serre atteignent un record

publié le 26/11/2019 à 09:30

Selon un rapport de l’ONU, la concentration de gaz à effet de serre n’a jamais été aussi forte et elle ne cesse d’augmenter. Une nouvelle alerte, une de plus, et ce malgré les engagements pris. Pourquoi ça ne diminue pas ? La réponse est simple : il faut des actes forts.

En septembre dernier, António Guterres, secrétaire générale de l’ONU, convoque une réunion d’urgence. Inquiet de voir une hausse des températures de 3 degrés plutôt que de 1,5 degré envisagée par les accords de Paris, il avait posé cette question aux délégations présente : "comment fait-on pour stopper les émissions des gaz à effet de serres en 2020 ?" Les États avaient feint n'avoir rien entendu avant de signer de nouveaux accords sans précision.

Avec ce rapport de l’organisation météorologique mondiale, on va encore plus loin. En effet, il pointe non pas le CO2 dû à l’activité humaine dispersé dans l’atmosphère et absorbé par les arbres et les océans mais celui qui reste… Et bien celui-là il ne part pas et il devrait continuer à augmenter.

La France dans les mauvais élèves

Malgré une baisse des gaz à effet de serre en 2018, la France reste loin de ses objectifs en matière d'engagement climatiques. Plus de voitures, de trafic aérien, tiens et l’élevage industriel on est où ? Sans parler des passoires thermiques auxquelles vient de s’attaquer le gouvernement avec des crédits d’impôts.

Et maintenant, que se passe-t-il ? Maintenant, c’est là où la société civile intervient. Jamais il n’y a eu une telle mobilisation, un tel intérêt pour le climat de la part des citoyens. Ça reste des symboles mais nombreux ont été ceux qui ont apposé leurs noms sur la pétition de l’affaire du siècle pour exiger que l’État respecte ses engagements climatiques. Deux millions de signataires, la plus grande pétition de l’histoire de France, et c’est pour le climat.

Alors non les citoyens ne peuvent pas tout faire… mais la société civile peut faire bouger les choses sur des grands projets immobiliers, pourquoi pas les gaz à effet de serre ? Ensuite, le vrai souci, c’est l’argent. Les investissements en faveur des énergies renouvelables ont du mal à se mobiliser. La finance climatique mondiale a marqué le pas en 2018 : elle a péniblement atteint 546 milliards de dollars. En 2017, elle se montait à 612 milliards, la crainte du risque. Il faut des actes et des décisions politiques.

Le plus : un pas pour sauver la pêche au thon

Un premier pas a été effectué pour sauver la pêche au thon. Et pas n’importe quel thon : le thon obèse. Très apprécié en conserve, il est victime de la surpêche. Actuellement, les sept principaux pêcheurs de thons obèses -dont l'Union européenne ou encore le Japon- sont soumis à un quota annuel de 65.000 tonnes, le quota baissera à 62.500 tonnes en 2020 puis 61.500 tonnes en 2021.



Le secteur de la pêche s’est entendu sur le thon obèse mais pas sur le requin taupe bleu, des noms assez incroyables, si ce n’était pas un problème, ce serait de la poésie.

La note : 16/20 au savon de Marseille

La savonnerie Marius-Fabre installée à Salon-de-Provence, pour fêter ses 120 ans, a décidé de bannir l’huile de palme, dont la culture provoque des ravages dans les forêts tropicales, et de violentes plaies sur la planète, de ses produits. Elle le remplacera par un dérivé d’huile de tournesol réfléchi depuis 8 ans en laboratoire, disponible au commerce en janvier prochain.