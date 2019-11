publié le 05/11/2019 à 19:54

Un triste record. Selon le service européen Copernicus sur le changement climatique, le mois d'octobre 2019 a été le plus chaud jamais enregistré sur l'ensemble du globe. Plus précisément, c'est 0,69°C au-dessus de la température moyenne de la période de référence 1981-2010, battant de très peu (0,01°C) octobre 2015, mais à 1,2°C au-dessus de la température pré-industrielle.

"C'est le cinquième mois d'affilée qui enregistre un record ou s'approche très près d'un record", a souligné Copernicus dans un communiqué. Juin 2019 avait été le mois de juin le plus chaud et juillet avait atteint le record absolu du mois le plus chaud jamais enregistré. Août 2019 s'était classé deuxième mois d'août et septembre en première position.

Les quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète et, en août, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) estimait déjà que l'année 2019 se classerait dans le top 5 des prévisions, en ligne avec les impacts du changement climatique prévus par les scientifiques.