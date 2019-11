publié le 07/11/2019 à 10:12

20 millions de dollars, soit la plus grosse levée de fond de l’histoire de Youtube. Vous donnez un dollar et un arbre sera planté. Pour corser la chose, parce que c’est un pari cool sur Youtube, les 20 millions de dollars doivent être récoltés avant janvier 2020. Voilà l’idée de Mr.Beast, un youtuber très actif aux États-Unis, qui a récemment fêté ses 20 millions d’abonnés. Un fan lui propose alors de planter un arbre pour chaque abonné afin de "sauver la terre à lui tout seul".



Mr.Beast décide de relever le défi : il s’associe avec Fondation Arbor Day, la plus grande organisation dédiée à la plantation d’arbres, créé #TeanTrees et appel 600 amis youtuber dans le monde pour mobiliser. Et ça fonctionne puisque la récolte a été lancée le 25 octobre et déjà 13 millions ont été récoltés.

Un simple coup de com' ?

Les esprits grincheux diront que vu la pollution engendrée par la production de vidéos sur Youtube c’est plutôt 20 millions de planètes qu’il faudrait faire pousser. Le souci de cette initiative c’est qu’elle donne l'impression qu’il suffit de planter des arbres pour tout améliorer. Ces arbres ne s’épanouiront que dans 10-15 ans et leur travail si utile d'absorption du carbone ne se fera que tardivement. Le geste est sensible, voir poétique et surtout il permet à certain comme Elon Musk de se faire un peu de publicité. Le patron de Tesla à donner un million de dollars à l’opération

Planter un arbre, c’est la nouvelle tendance des grandes entreprises, en plus si c’est lancé par des jeunes, une vraie régalade, je signe tout de suite. "J’suis écolo, j’ai un chêne sur le toit" : c’est le nouveau mantra des multinationales et même des États puisque le 29 juillet 2019, l’Éthiopie a annoncé avoir replanté 350 millions d’arbres, le Canada 2 millions. Mais cela ne peut exonérer de vraies politiques écologiques efficaces.

Le plus : Emmanuel Macron préside aujourd'hui le 3e Conseil de défense écologique

On avait un peu oublié cette instance créée en mai dernier pour réunir différents ministres et faire le topo en matière de transition écologique. Les deux premiers ont été l’objet d’annonce importante comme l’abandon du projet de mine de la montagne d’or en Guyane. Cette fois-ci, pas d’annonces fracassantes mais la confirmation de la création d’un onzième Parc national français à la frontière entre les forêts de Champagne et Bourgogne.

La note : 17/20 à l'Italie

Le pays va rendre obligatoire dès l'année prochaine l’enseignement du réchauffement climatique dans les écoles publiques. 33 heures de cours sur le sujet plus une référence au développement durable dans toutes les autres matières. Quid des problèmes de maths avec des baignoires peu économes en eau ? L’Italie est le premier pays à s’engager sur la voie de l’éducation écolo obligatoire.