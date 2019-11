publié le 25/11/2019 à 08:30

Le chiffre est spectaculaire. 45% des Français de 15-29 ans interrogés par l'enquête de la Banque européenne d'investissement pensent qu’à l’avenir, ils devront déménager dans une autre région ou dans un autre pays à cause des conséquences du changement climatique.

L'étude révélée par RTL et La Croix montre que la seconde thématique la plus préoccupante après le pouvoir d'achat reste la hausse des températures et ses conséquences. Et bien que les Français commencent à changer doucement leur mode de consommation, comme l'achat d'une gourde plutôt qu'une bouteille en plastique par exemple. Seul 61% des interrogés pensent que leur propre comportement peut faire une différence dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Les plus concernés par l'environnement sont les jeunes et les plus de 25 ans. Ils se trouvent en Île-de-France, dans le Grand Est et en Bretagne, selon l'étude, au contraire des Hauts-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitants de cette dernière région sont d'ailleurs les plus pessimistes, tout comme ceux résidant en Occitanie, quant à un inversement de tendance.

Un impact sur les Européennes ?

Cette étude européenne pourrait avoir des conséquences politiques nationales puisque l’environnement, première cause chez les 15-29 ans, pourrait confirmer EELV comme premier parti jeune, comme après les dernières élections européennes.

Bien qu'un peu plus inquiète et pessimiste que les autres, la France reste dans la moyenne des pays européens concernés par l'environnement. La plupart des états européens ont pris conscience de l'impact du changement climatique mais une disparité concernant l’inquiétude pour le climat entre pays riches et pauvres parmi les 27 est notable. Si l'Allemagne, le Danemark et le Luxembourg s'en préoccupent, c'est moins le cas pour la Roumanie et la Bulgarie.

Des catastrophes environnementales se font déjà sentir sur le Vieux Continent. L'organisation culturelle de l'UNESCO menace la ville de Venise d'être exclue du patrimoine mondial. Entre le tourisme massif, les navires de croisière et, maintenant, le peu de démarches face à la montée des eaux, Venise sera inspectée par la commission en janvier prochain.