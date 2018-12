publié le 26/12/2018 à 09:31

Les "gilets verts" aussi font entendre parler d'eux. Face à la pétition sur le climat, lancée par quatre ONG contre l'État, et qui a reçu plus de 1,7 million de signatures, le gouvernement donne sa réponse. François de Rugy, ministre de la Transition écologique, l'un des premiers visés par cette pétition a réagi, mardi 25 décembre, dans Le Parisien.



Les quatre associations (Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme, et Notre affaire à tous) somment Emmanuel Macron et ses ministres d'agir dans les deux mois, faute de quoi elles déposeront un recours devant le Tribunal administratif de Paris pour carence fautive. Une action que François de Rugy réprouve : "Ce n'est pas dans un tribunal qu'on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre", déclare-t-il.



Le ministre affirme que le gouvernement a déjà commencé à agir. "Nous répondrons point par point. Nous sommes déjà au travail". Il donne pour exemple les quatre centrales à charbon de Loire-Atlantique qui seront fermées, alors que ces installations sont "loin d'être en fin de vie". D'autre part, le ministre de la Transition écologique assure que "les mesures mises en œuvre dès le début du quinquennat commencent à porter leurs fruits. Au trimestre dernier, pour la première fois, les émissions du transport ont commencé à baisser".

En plus des quatre ONG, la pétition, baptisée "L'affaire du siècle", se voit propager par des personnalités influentes du cinéma et du web telles que Marion Cotillard, Juliette Binoche, Akim Omiri, Élie Semoun, Fanny Agostini, et bien d'autres. Mais selon François de Rugy, la volonté ne suffit plus : "En France, tout le monde est d'accord pour lutter contre le changement climatique mais, en revanche, quand on pose la question des moyens, c'est plus complexe. Qu'est-ce que les citoyens sont prêts à accepter ?"