publié le 05/03/2019 à 11:49

Emmanuel Macron a publié ce mardi 5 mars une tribune dans plusieurs grands journaux européens. Intitulée "Pour une renaissance européenne", il s'adresse à tous les citoyens européens, et fait plusieurs propositions, dont celle de la protection.



L'Europe doit, dit-il, "protéger ses citoyens et en particulier au plan économique en mettant en place une préférence européenne pour l'attribution des marchés publics". Les marchés publics ce sont toutes les commandes passées par les États, les collectivités locales ou les entités publiques.Ce sont à la fois les repas pour les cantines, les avions pour le gouvernement et les uniformes pour les contrôleurs de la SNCF.

Ces marchés ne sont pas réservés aux fournisseurs européens. Ils sont ouverts à tous les soumissionnaires du monde depuis les années 90 quand, avec la construction du grand marché unique européen, la Commission a enjoint aux membres d'ouvrir ses marchés à la concurrence. Auparavant, ils étaient peu ou prou réservés aux industriels nationaux sauf quand il n'y avait pas de fournisseur national.

Un chinois peut fournir des ordinateurs au ministère des finances français. Bercy est censé acheter au meilleur prix quelque soit l'origine nationale du fournisseur. L'idée initiale c'était qu'en prenant le meilleur rapport qualité prix l'argent du contribuable serait mieux utilisée. Au total, les meilleurs fournisseurs européens y gagneraient puisqu'ils pourraient vendre leurs produits dans tous les pays européens ce qui leur assurerait des volumes supérieurs à leur seul marché national.

Un manque à gagner de 2.000 milliards d'euros

Mais on avait sous-estimé l'attitude de nos partenaires commerciaux qui font l'inverse. Ils réservent à leurs industriels nationaux leur marché public. Aux États-Unis, il existe le Buy American Act qui enjoint d'acheter américain. En Chine, les marchés publics sont interdits à l'étranger sauf dans les cas désormais rares où il n'y a pas de fournisseur local. Nous avons donc ouvert nos marchés à des pays qui n'ont pas ouvert les leurs, une dissymétrie dont les européens se plaignent sans cesse dans les négociations internationales. Cela représente 2.000 milliards d'euros soit 14% du PIB européen. C'est presque une année de PIB français, c'est un levier extraordinaire pour soutenir le tissu économique local.

Solution : rétablir les frontières économiques de l'Europe

Partout le désir de rétablir des frontières s'exprime, faute de possibilité pour le faire au niveau européen ce sont les frontières nationales qui sont rétablies. Le Brexit en est l'exemple. Le président Macron l'écrit lui-même dans sa tribune, le "Brexit c'est le symbole de la crise de l'Europe qui n'a pas su répondre au besoin de protection des peuples." Si l'Europe ne comprend pas que le besoin de protection s'est substitué au désir de liberté, elle va disparaître. En revanche, si elle le comprend et qu'elle défend ses propres frontières elle priverait les nationalistes de tout argument sérieux.