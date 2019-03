publié le 05/03/2019 à 07:59

Aux États-Unis, Hillary Clinton l'annonce : elle ne sera pas candidate à l'investiture démocrate pour la prochaine présidentielle de 2020. C'est une confidence qu'elle a faite dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mars sur une chaîne locale américaine, News 12.



L'ex première-dame prévient toutefois, elle compte bien peser. "Je ne suis pas candidate mais je vais continuer à travailler à prendre positions pour mes idées, car ce qui est jeu pour notre pays est crucial. Il y a des décisions prises qui sont vraiment inquiétantes", a-t-elle commenté.

Elle a déjà rencontré des personnalités démocrates qui souhaitent se lancer dans la course à la Maison Blanche pour 2020. "J'ai dit à tous les candidats démocrates : "Ne pensez pas que c'est gagné, même s'il y a une longue liste de problèmes et de promesses non tenues par cette administration"", a poursuivi l'ancienne candidate démocrate.

Interrogée sur son souhait d'occuper de nouvelles fonctions publiques, elle a semblé éviter d'écarter cette possibilité. "Je ne pense pas, mais j'aime vivre à New York et je suis tellement reconnaissante d'avoir eu la chance d'être sénatrice pendant huit ans et de travailler avec des gens de tout l'État", a déclaré l'ancienne sénatrice de l'État de New York.

