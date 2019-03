et Claire Gaveau

publié le 05/03/2019 à 06:58

À trois mois des élections européennes, Emmanuel Macron a pris la plume. Deux pages dans plusieurs journaux français et européens. Si La République en Marche évoque une simple "impulsion" avec ce texte aux allures de programme, le chef de l'État entre de plain pied dans la bataille électorale.



Le président donne sa vision de l'Europe. Il propose la remise à plat de l'espace Schengen, le principe de préférence européenne, un bouclier social pour lutter contre les travailleurs détachés mais aussi une banque pour le climat à l'échelle du continent.

Mais à trois mois du scrutin, et après presque deux ans au pouvoir, ses opposants estiment qu'il est déjà trop tard. C'est en tout cas l'avis de Brice Hortefeux. "Emmanuel Macron, par différentes déclarations, propositions, propos voulant antagoniser l'Europe, a abouti à la fois à affaiblir et à isoler la France en Europe. Toutes ses propositions les plus marquantes ont été écartées ou moquées donc il y a un retard à combler", a réagi l'eurodéputé LR.

À écouter également dans ce journal

Justice - La justice japonaise vient d'accepter la nouvelle demande de remise en liberté de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan. Il a malgré tout interdiction de quitter le Japon.



Fait divers - Nouvelle nuit agitée à Grenoble. Trois jours après la mort de deux jeunes à scooter et sans casque, poursuivis par la police, des incidents ont éclaté dans le quartier du Mistral. L'oncle d'une victime dénonce, sur RTL, une chasse à l'homme.



International - Le Vatican va ouvrir ses archives secrète. "L'Église n'a pas peur de l'histoire", assure le pape François qui a décidé d'ouvrir à partir de l'an prochain les archives sur le pontificat de Pie 12, souverain pontif entre 1939 et 1958. Ce dernier était controversé pour ne pas avoir condamné fermement le massacre des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.