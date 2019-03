publié le 05/03/2019 à 09:47

Emmanuel Macron a publié ce mardi 5 mars une tribune dans plusieurs grands journaux européens. Intitulée "Pour une renaissance européenne", il s'adresse à tous les citoyens européens, et fait plusieurs propositions, dont celle de la mise en place d'une police des frontières communes.

Pour Geoffroy Didier, secrétaire général délégué des Républicains, ce que le chef d'État a dit n'a rien de nouveau. "J'ai trouvé cette tribune d'une très grande banalité. Parce que remettre à plat Schengen, c'est le vieux serpent de mer, ça fait 20 ans qu'on en parle", a-t-il dit sur RTL. "Et surtout Macron ne dit pas comment il compte le faire concrètement et de manière opérationnelle", poursuit le député européen. Il considère que ses propositions "exposent l'Europe bien plus qu'elles ne la protègent".



Mais pour Valérie Gomez-Bassac, porte-parole de La République en Marche à l'Assemblée nationale, le président de la République a fait des annonces fortes. Emmanuel Macron "prend des positions quand il dit qu'il faut renforcer Frontex, qu'il faut qu'il y ait plus de contrôles. Il parle aussi d'un office européen de l'asile, pour mettre à bien une politique commune", soutient la député du Var sur RTL. Dans cette tribune, "il s'agit de l'expression de son engagement pour l'Europe", a-t-elle affirmé, "il faut absolument arriver à redonner cette confiance dans l'Europe".