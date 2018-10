publié le 31/10/2018 à 14:05

C'est une consécration dans le monde de la gastronomie. Alexandre Mazzia s'est vu sacré mercredi "cuisinier de l'année" par le prestigieux guide Gault & Millau. Déjà auréolé d'une étoile Michelin, le chef de 42 ans dirige, dans le quartier du Prado à Marseille, le restaurant AM ; une table à l'approche surprenante...



Plus que de simples repas, ce sont de véritables "voyages culinaires" qui sont proposés dans cet établissement de 22 couverts seulement, où l'on ignore ce que l'on va déguster. Sur la carte ne sont ainsi indiqués que les prix : 57 à 92 euros au déjeuner, près du double au dîner.

"J'avais des propositions de palaces ou de chefs de grands établissements, mais il y avait toujours un compromis à faire 'fais pas ci, fais pas ça, c'est trop minimaliste, tu vas trop loin'. Cela allait à l'encontre de ce que je voulais donner", souligne-t-il en expliquant sa démarche.

Des plats du terroir aux saveurs d'Afrique

Une philosophie culinaire radicale qui entend faire découvrir à ses clients des mets authentiques, entre terre et mer, s'inspirant de sa région. "C'est une cuisine du moment, de l'instant T. 60% des produits, on ne passe pas de commande, ce sont les maraîchers qui dictent la carte du restaurant", explique fièrement Alexandre Mazzia.



Des plats issus du terroir agrémentés de saveurs d'Afrique, où ce chef a passé son enfance. À sa table, on savoure ainsi du chocolat fourré d'anguille fumée et pimentée, des biscottes aux fleurs ou des framboises-harissa. Tout est fait pour bouleverser les papilles.



"On ne sort pas indemne de chez Alexandre Mazzia: 10% pleurent d'émotion, 10% détestent, 80% aiment ou adorent", synthétise Côme de Chérisey, le président du Gault&Millau. Une histoire personnelle et gastronomique pour embarquer dans un périple aux 1000 et une saveurs.