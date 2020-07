Vacances d'été : trois conseils pour éviter les bouchons

publié le 17/07/2020 à 14:00

C'est un grand sujet des départs en vacances : faut-il partir très tôt ? Très tard ? Les bouchons sont-ils inévitables ? La circulation sera "très difficile" dans toute la France, samedi 18 juillet, pour le troisième week-end des vacances d'été. Bison futé a classé rouge l'ensemble du territoire dans le sens de départ, avec des perturbations particulièrement fortes en milieu de journée. Voici donc quelques clés pour éviter de trop longs embouteillages.

1. Partir vendredi ou dimanche. Loin d'être une solution idéale, éviter de partir le samedi, pic des départs, reste une solution. Le vendredi 17 juillet est classé orange, avec une circulation "difficile" mais moins perturbée que le lendemain. Quelques axes restent à éviter : il est déconseillé de quitter ou regagner une grande métropole entre 15h et 19h ou d'emprunter l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille et A9 entre Orange et Montpellier jusqu'en fin de soirée. Pour le dimanche 19 juillet, la circulation ne sortira a priori pas de l'ordinaire.

2. Partir tôt. Pour prendre la route samedi, Bison Fûté recommande aux voyageurs de partir avant 9h. Mais certains trajets exigent de partir un peu plus tôt encore. Pour emprunter l'autoroute A7 en direction de Marseille, il est conseillé d'arriver à hauteur de Lyon avant 8h. Autres axes à éviter si possible : l'autoroute A9 à partir d'Orange en direction de l'Espagne, et l'autoroute A10 entre Tours et Bordeaux.

3. Télécharger une application GPS. Plusieurs applications disponibles sur smartphone permettent de déterminer un itinéraire en fonction de la circulation, garantissant le chemin le plus rapide au vu des circonstances. C'est notamment le cas de Google Maps, Waze, TomTom GO ou Inrix Traffic.