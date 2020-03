Coronavirus : Blablacar déconseille le covoiturage et arrête ses autocars

et AFP

publié le 18/03/2020 à 01:26

L'épidémie de coronavirus pousse le secteur des transports à prendre des mesures drastiques. Face à l'ampleur des récents événements, la société BlaBlaCar a annoncé, ce mardi 17 mars, la suspension de la totalité de ces lignes d'autocars BlaBlaBus et demande "de ne pas voyager en covoiturage, sauf si c'est absolument nécessaire".

Les autocars exploités par l'entreprise en France et en Europe sont suspendus dès mardi "et jusqu'à nouvel ordre", a indiqué le directeur général Nicolas Brusson, notant que "tous les passagers seront remboursés". Les plateformes de covoiturage BlaBlaCar (longue distance) et BlaBlaLines (domicile-travail) restent parallèlement ouvertes, au nom de "la liberté", "pour permettre à ceux qui ont absolument besoin de se déplacer de le faire".

"Cependant, dans le contexte actuel et la nécessité de distanciation sociale, covoiturer n'est pas recommandé", a insisté Nicolas Brusson dans un message envoyé à ses utilisateurs. "Ne vous déplacez que si c'est absolument nécessaire, selon les critères établis par le gouvernement. Les passagers qui doivent annuler leur déplacement peuvent le faire gratuitement", a-t-il écrit.

"Dans quelques temps, j'espère de nouveau faire appel à vous pour relancer les voyages de notre communauté, dans une période où nous aurons tous envie de nous retrouver et où nous pourrons reprendre une vie normale. En attendant, prenez soin de vous et des autres", a conclu Nicolas Brusson.