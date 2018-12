publié le 11/12/2018 à 08:50

Une "accélération". Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a défendu les mesures annoncées par Emmanuel qui étaient "rigoureusement contenues dans le programme pour le quinquennat". "Pour faire face à la crise survenue, le président de la République a décidé d'accélérer (...) Il y a ni virage, ni changement, mais une accélération", dit-t-il expliquant que l'augmentation du pouvoir d'achat devait se faire sur "plusieurs années".



Et si certains pointaient du doigt le désaveu pour certains ministres, à l'image de Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire qui avaient rejeté une quelconque augmentation du Smic, Richard Ferrand se montre plus tempéré. "Ce n'est pas le Smic qui augmente, c'est la prime d'activité. Il faut être précis. Cela permet de donner plus de pouvoir d'achat", explique-t-il.

"Ce qui est concret c'est que chaque travailleur rémunéré au Smic gagnera 100 euros de plus (...) Il y a des réponses concrètes qui répondent à des préoccupations", poursuit-il en ajoutant que les choses ne "peuvent pas s'arrêter là".

Des mesures aujourd'hui chiffrées à 12 milliards d'euros, selon François Lenglet, éditorialiste de RTL. Mais alors, qui va payer ? "Il ne faut pas porter atteinte aux soutiens et aux investissements, lance d'emblée Richard Ferrand. Sur cette accélération, il va falloir sans doute creuser le déficit".



Cependant, le président de l'Assemblée nationale refuse de parler une augmentation "massive" du déficit et évoque surtout une situation "strictement temporaire" car la France "retrouvera un rythme en dessous des 3%" dès l'année prochaine.

