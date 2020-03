publié le 13/03/2020 à 09:20



En août 2019, Olivier achète une pompe à chaleur à 24.900€ via un organisme de financement. Les remboursements se chiffrent à 272 € par mois. C’est tout à fait dans son budget. Mais, en novembre, un courtier lui explique qu’il pourrait bénéficier de conditions encore plus favorables. Pour cela, rien de plus simple que de lui envoyer un dossier avec toute une série de documents personnels. Il s’exécute et le 5 décembre, le courtier envoie un SMS pour lui signifier que son rachat de crédit est accepté.

Dès le lendemain, il reçoit 24.900 € équivalant au prix de la pompe à chaleur. A la demande du courtier, il reverse l’argent sur le compte d’une banque à Londres pour activer le crédit. Jusque-là, tout semble clair. Mais, quelques jours plus tard, il reçoit cette fois 20.000 € de la part d’un autre organisme de crédit pour le financement d’un véhicule. Étonné, il rappelle le courtier. L’homme le rassure tout de suite. Il lui explique qu’il s’agirait d’une erreur de sa secrétaire. Pour autant, il lui demande de virer l’argent sur un compte de la même banque. Il le fait sans se poser de questions…

Le lundi suivant, il tente tout de même de joindre ce courtier pour savoir si tout est OK. Mais, étrangement il ne répond plus. Le doute s’installe. Puis, rapidement, il s’aperçoit qu'il a activé deux nouveaux crédits sans que le contrat initial n’ait été résilié. Il se rend aussi compte que l’homme n’a rien à voir avec la société de courtage qu’il disait représenter. Coup sur coup, Olivier dépose plainte, il bloque les remboursements de crédit, puis écrit aux deux organismes de financement impliqués. La première société reconnaît l’usurpation d’identité et cesse toute poursuite à son encontre. En revanche, le second organisme de crédit lui renvoie un courrier le 14 février pour le mettre en demeure de régler d’ici 30 jours les arriérés sous peine de fichage à la Banque de France…



