publié le 31/01/2020 à 09:20

En août, suite à une publicité sur Facebook, Jean-Claude contacte un courtier en crédit. Il lui assure que malgré sa situation difficile, il peut lui obtenir un prêt de 9.000 euros. Mais pour avoir accès à ces 9.000 euros, il lui demande un paiement de 2.400 euros par chèque. Il envoie le chèque qui est immédiatement débité. Il lui envoie aussi un dossier à remplir, à l’entête d’un organisme de crédit connu (il dit travailler avec eux).

Jean-Claude remplit le dossier et le renvoie. Puis, le courtier l’informe que son crédit a été accepté ! Pourtant, les jours passent et il ne voit pas la couleur de l’argent. Quand il l’appelle, il dit que ce n’est pas de sa faute, que Jean-Claude a trop traîné à envoyer les documents et que l’organisme de crédit avec qui il travaille a pris du retard.

Jean-Claude finit par contacter lui-même cet organisme qui lui explique que son crédit a été refusé. Il réalise qu’il a été abusé. Il réclame le remboursement des 2.400 euros touchés sans aucune raison, mais le courtier ne donne aucune suite à ses demandes de remboursement.

