Litige avec sa banque: comment se défendre

publié le 18/09/2019 à 09:20

Le cas de Corinne

Depuis 2015, Corinne loue un coffre-fort dans sa banque. L’année dernière, sa conseillère lui apprend que son coffre a été vidé et déplacé, en 2016, pour cause de travaux dans l’agence… Et personne ne l’a prévenue! Un huissier s’est chargé du déménagement et a dressé un inventaire de ses biens. Corinne réclame à sa banque les photos des objets prises lors de l’ouverture du coffre, on lui envoie des clichés inexploitables ! Sans de vraies photos numérisées, impossible de savoir vraiment ce qu’il s’est passé et donc d’obtenir réparation. La banque n’envisage aucun dédommagement.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr