Rejeté par sa banque

publié le 01/11/2018 à 09:20

Le cas de Michaël



La banque de Michaël le retient en otage depuis 4 ans ! Il n’a pas de chéquier, il ne peut plus payer qu’avec une carte électron, il ne peut pas être à découvert et il n’a pas la possibilité de changer de banque ! La raison ? Sa banque n’actualise pas sa situation… En 2010, sa société est placée en redressement judiciaire. En 2014, il réussit à se sortir de cette situation : le redressement judiciaire est clos. Finalement, il décide de fermer sa société quelques mois plus tard. Le problème, c’est que depuis 2014, son compte fonctionne au ralenti, comme à l’époque de son redressement judiciaire.



