C'est tout un symbole. Le prix Nobel de chimie a été remis, mercredi 9 octobre, aux trois hommes qui ont inventé la batterie au lithium-ion. Mais au-delà de ça, l'Américain John Goodenough, le Britannique Stanley Whittingham et le Japonais Akira Yoshino sont surtout les maçons de l'économie moderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Une économie de la mobilité qui repose sur une urgence, née après le second choc pétrolier de 1979 : comment sortir de la dépendance au pétrole ?

Les trois scientifiques ont fait éclore la nouvelle économie digitale. Les selfies et les villes modernes par exemple. Ils ont permis à Uber, Candycrush ou encore Tinder de naître, mais aussi à Elon Musk de Tesla ou à Mark Zuckerberg de Facebook d'exister. Mais il y a des côtés plus sombres, plus sauvages. Il s'agit d'une technologie qui se base sur des métaux rares, le cobalt et le lithium, extraits dans des conditions environnementales et humaines atroces. Des métaux qui, de plus, sont très mal recyclés.

Le phénomène des batteries au lithium-ion prend de l'ampleur. Dans le monde, on compte 2 milliards de batteries dans les appareils électroniques (smartphones et ordinateurs), un milliard de batteries qui servent aux véhicules (voitures, bus...) et encore un milliard dans l'industrie. Ce n'est qu'un début car ce qui va tout changer, ce sont les voitures électriques. En France, on en vend 40.000 par an. On en vendra sans doute 16 millions en 2035.

"Décarboner" pour mieux "lithiumiser"

Dans les villes ultra-connectées de demain : on va "décarboner" pour mieux "lithiumiser". Les véhicules de livraison, les bus ou encore les taxis qui circuleront dans les grosses agglomérations, seront impérativement "zéro émission". Cela signifie qu'un éco-système de la batterie lithium-ion va se mettre en place.

Et pour répondre à cette demande, nous avons des réserves. Si on en croit le service géologique des États-Unis, il y a 85.000 tonnes de réserves de lithium, soit 180 ans de stock.

Pour l'Europe, c'est une question de souveraineté, mais surtout de survie, que de se lancer à la conquête de cette économie. 85% des batteries sont fabriquées en Asie, les 3/4 en Chine. L'enjeu est donc de ne pas basculer d'une dépendance énergétique au pétrole et aux pays arabes à une dépendance énergétique au lithium-ion.

