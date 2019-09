Tinder va sortir sa propre série interactive

publié le 20/09/2019 à 11:44

Une annonce surprenante. La célèbre application de rencontre Tinder va prochainement diffuser une série interactive dans laquelle le spectateur pourra sélectionner la personne avec qui passer la dernière nuit sur Terre.

Selon l'agence de presse Reuters, le tournage de la série télévisée vient de se terminer à Mexico. Elle sera visionnable directement sur l'application, en version verticale, et comportera la fonction "swipe" qui permettra de décider dans quel sens évoluera la scénario.

Cette série réalisée par Karena Evans, qui a également tourné des clips de Drake pour In My Feelings et Nice For What, a coûté cinq millions de dollars et durera au total deux heures. La première diffusion est prévue pour le début du mois d'octobre mais les créateurs envisageraient de la diffuser sur une plateforme plus traditionnelle.

"On ne sait pas si les créateurs diffuseront une version définitive, ou chercheront un partenaire qui peut supporter les options interactives de l'histoire", a précisé le média américain Variety.