publié le 27/09/2019 à 17:41

Uber se réinvente pour devenir incontournable dans le quotidien de ses clients. Le géant américain des véhicules de transport de tourisme (VTC) a présenté en grandes pompes une nouvelle version de son application à l'occasion d'une conférence organisée jeudi 26 septembre à son siège californien de San Francisco.

La refonte vise à centraliser sur une même plateforme l'ensemble des services développés par l'entreprise au fil des années pour faciliter leur utilisation et pousser les utilisateurs à passer plus de temps au sein de son écosystème.

La "super application" Uber proposera une expérience unifiée. La carte qui s'affichait jusqu'à présent sur l'écran d'accueil de l'application va céder sa place à un écran listant tous les services proposés par Uber.

Il sera ainsi possible de réserver directement des courses en voiture, des vélos et des trottinettes électriques mais aussi de commander des repas en livraison via Uber Eats, accessible aujourd'hui sur une application dédiée. Cette nouvelle interface sera disponible dès le mois prochain à Paris et sur les autres marchés de Jump et Uber Eats dans le monde.

Fidéliser les utilisateurs avec des abonnements

La nouvelle application intègre aussi une option "Transports en commun" permettant de trouver des itinéraires dans les réseaux de métro, bus et RER de plusieurs villes des États-Unis, au Mexique mais aussi à Paris et en Île-de-France.

Uber souhaite s'imposer comme un guichet unique incontournable en permettant aux utilisateurs de comparer les différents moyens de transport et leurs coûts, comme Google Maps et Citymapper aujourd'hui, mais en donnant aussi la possibilité de les réserver directement dans son application. Aucune date de disponibilité n'a été annoncée en France.

"Nous voulons être le système opérationnel de votre vie quotidienne. Chaque fois que vous voulez aller quelque part, où que vous alliez, quoi que vous vouliez, de n'importe quelle façon, Uber veut être là pour vous", a déclaré le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi.

Ce virage stratégique intervient alors que le leader mondial des VTC, entré en bourse cette année, subit des pertes colossales. Uber espère désormais retenir plus longtemps ses utilisateurs dans son univers de services en mettant en oeuvre des mécanismes d'abonnement et de fidélisation.