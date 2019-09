publié le 30/09/2019 à 20:45

Les contours de la conquête de Mars imaginée par Elon Musk se précisent. Samedi 28 septembre, à l'occasion d'un show de plus d'une heure et demi sur la base de lancement texane de Boca Chica, l'entrepreneur milliardaire a présenté aux équipes de SpaceX le premier prototype assemblé de Starship, la fusée qui aura pour mission de coloniser Mars et d'autres planètes.

Onze ans jour pour jour après avoir mis en orbite le lanceur léger Falcon 1, Elon Musk a dévoilé la partie haute du vaisseau, Starship MK1, un démonstrateur de 50 mètres de haut et neuf mètres de diamètre, qui sera couplé, à terme, au lanceur Super Heavy et à des dizaines de nouveaux moteurs Raptor. Avec 118 mètres de haut, il s'agira alors de la plus grande fusée jamais construite depuis le programme Apollo.

Avec Starship, Elon Musk espère pouvoir transporter cent personnes sur Mars d'ici à 2025. "C'est le chemin le plus rapide vers une ville autonomie sur Mars", a déclaré l'entrepreneur. "Starship va nous permettre d'habiter d'autres mondes pour rendre la vie telle que nous la connaissons interplanétaire". Son vol inaugural doit avoir lieu cet automne à une vingtaine de kilomètres d'altitude, puis une mise en orbite est prévue dans les six prochains mois.