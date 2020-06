Prime énergie : il ne perçoit que 716 euros au lieu des 3.500 promis

publié le 25/06/2020 à 13:34

Coup de chaud pour Philippe, notre auditeur en colère contre son fournisseur d’énergie. En mai 2019, il pense venu le temps de changer son système de chauffage. Il réalise donc une simulation pour connaître le montant de la prime énergie à laquelle il peut prétendre en remplaçant sa chaudière fioul (hors condensation) par une pompe à chaleur air/eau.

Son fournisseur lui annonce la possibilité d’obtenir une belle prime de 3.500 euros. Décidé, Philippe remplit donc un dossier et signe un devis avec un installateur qui démonte son ancienne chaudière et installe la nouvelle pour un coût total de 11.757 euros. Il envoie alors tous les justificatifs au service concerné. Mais quelle n’est pas sa déception lorsqu’il reçoit un chèque de… 716 euros !



Philippe ne l’encaisse pas et fait tout de suite une réclamation. Mais depuis, il n’arrive pas à se faire entendre : on ne répond ni à ses mails ni à ses courriers, et lorsqu’il téléphone, il a un interlocuteur différent à chaque fois, qui lui donne mille excuses : il n’aurait pas bien rempli le dossier, son installateur n’aurait pas dû écrire le mot "démontage" mais "dépose", bref… Philippe a la désagréable impression qu’ils ne savent plus quoi inventer pour ne pas lui octroyer ce coup de pouce financier dont il aurait pourtant bien besoin. S’il avait su, il n’aurait jamais dépensé plus de 11.000 euros pour changer son système de chauffage.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr