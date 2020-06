Voiture d’occasion : un vendeur sans scrupule sur un site de petites annonces

publié le 12/06/2020 à 14:01

Mickaël est artisan boulanger. En septembre 2019, il trouve une annonce de professionnel sur le site Le Bon Coin pour un véhicule qui correspond exactement à ce qu’il cherche. Selon l’annonce, la voiture a 123.000 km, un "contrôle technique OK", aucun frais à prévoir. Pour la réserver, après réception de la facture, il fait un virement de 20.990 euros.



Alors qu’il est censé récupérer sa voiture sous quelques jours, le temps passe et le vendeur recule sans cesse la date de livraison, pendant un mois et demi ! Finalement, Mickaël décide de demander le remboursement par courrier. Mais la lettre lui revient. Il porte plainte pour escroquerie et part à la recherche du vendeur. Il retrouve son adresse, va sur place et ne lui laisse pas d’autre choix que de lui remettre la voiture payée.



Stupeur : le véhicule qu’il remet à Mickaël affiche 280.000 kilomètres au compteur et un contrôle technique refusé pour divers problèmes. "La carte grise n’était pas non plus à jour alors que cela devait être compris dans le prix", précise Mickaël. Par peur de ne rien avoir du tout, il part quand même avec la voiture (sans aucun document) et l’envoie immédiatement dans une concession BMW près de chez lui. Et là, non seulement on lui confirme que la voiture a bien parcouru 280.000 km mais en plus, on lui dit qu'il n'aurait jamais dû rouler avec : un des amortisseurs est complètement arraché de la roue.

Les réparations nécessaires s’élèvent à 3.500 euros. Par ailleurs, la voiture vient de Suisse donc impossible de faire la carte grise. Quand Mickaël rappelle le vendeur, celui-ci l’envoie balader avec parfois avec un vocabulaire fleuri. En enquêtant sur cette affaire, l’équipe de Julien Courbet s’est rendue compte que d’autres particuliers avaient connu la même mésaventure avec ce vendeur.

