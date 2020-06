Carte bancaire : sa banque refuse de lui rembourser un achat frauduleux en ligne

publié le 16/06/2020 à 12:40

Il y a de quoi perdre patience. Cela fait un an et demi que Nadine n’arrive pas à se faire entendre de sa banque. Un smartphone a été acheté à son insu sur un site Internet bien connu. Ce site confirme que l’achat a été effectué dans le XVIIe arrondissement de Paris alors que Nadine est retraitée et vit dans l’Allier.



Le 10 décembre 2018, notre auditrice a découvert que 1.298,99 euros avaient disparu de son compte. Son argent a, en fait, servi à l’achat d’un téléphone portable sur un site Internet. Elle a l’habitude de passer commande sur ce site mais cette fois-ci, elle est certaine de ne pas être à l’origine de cet achat.



Le site lui communique quelques informations sur le destinataire de ce téléphone portable. Il s’agirait d’un certain Abdel habitant dans le XVIIe arrondissement de Paris. Grâce à l’adresse IP (information permettant d’identifier un ordinateur), la gendarmerie aurait même confirmé que la commande n’a pas été passée depuis l’ordinateur de Nadine.



Malgré ces éléments, la plainte qu’elle a déposée et toutes les démarches effectuées auprès de sa banque, rien y fait : la banque ne reconnait pas la fraude et refuse de procéder au remboursement de Nadine. L'équipe de l'émission tente de joindre le responsable de l'agence voire de monter plus haut dans la hiérarchie de la banque si l'affaire ne se débloque pas.

